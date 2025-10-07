Kargbo | primo gol inglese dopo 9 mesi Pajac segna Ajeti in vetta nella B turca
Il miglior weekend in terra inglese dal suo approdo avvenuto a gennaio 2025. Augustus Kargbo ha infatti timbrato la prima rete con la maglia dei Blackburn Rovers (Championship, seconda divisione inglese), regalando nel finale il pareggio (1-1) ai suoi contro il Norwich. Un sinistro preciso a fil di palo dopo un ottimo controllo in area, per l’attaccante 26enne della Sierra Leone, che ora può proseguire più serenamente l’avventura oltremanica. In Turchia Bruno Petkovic (4° gol) dal dischetto decide la sfida tra Kocaelispor ed Eyupspor (1-0) nella massima serie, il difensore albanese Ajeti guarda tutti dall’alto nella B turca dopo il 5-0 del Bodrum sull’Hatayspor. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: kargbo - primo
World Boxing Championships - Liverpool 2025 Risultati Match Itaboxing Day 7 - 10/9 4º + 90Kg Lenzi va BAYIKEWUZI 1-4 Dopo un grande primo round, due richiami fanno girare il match verso il cinese, che alla fine conquista i quarti Vai su Facebook
Kargbo: primo gol inglese dopo 9 mesi. Pajac segna, Ajeti in vetta nella B turca - Augustus Kargbo ha infatti timbrato la prima rete con la maglia dei Blackburn Rovers (Championship, seconda divisione ingle ... Si legge su sport.quotidiano.net