Karate kid conquista netflix dopo un debutto deludente al box office

successo di netflix con “karate kid: legends” nel mercato dello streaming. Nel panorama dell’intrattenimento digitale, Netflix continua a consolidare la propria posizione grazie a produzioni che ottengono riscontri positivi a livello globale. Tra queste, “Karate Kid: Legends” si distingue come uno dei successi più recenti della piattaforma, raggiungendo risultati notevoli anche dopo un modesto esordio al botteghino. prestazioni di “karate kid: legends” nel periodo dal 29 settembre al 5 ottobre 2025. Secondo i dati forniti da Tudum, “Karate Kid: Legends” ha registrato circa 3,9 milioni di visualizzazioni e un totale di 6,1 milioni di ore viste nel corso della settimana analizzata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Karate kid conquista netflix dopo un debutto deludente al box office

