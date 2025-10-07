Kansas City che succede? Beffata da Jacksonville perde anche il Monday Night

Nella sfida che chiude la quinta giornata i Jaguars rimontano da 0-14 e vincono 31-28, è la terza sconfitta per la squadra di Mahomes. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

