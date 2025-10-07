Juventus Women il dato sugli spettatori per l’esordio in Women’s Champions League contro il Benfica | ecco quanti tifosi erano allo Stadium

Juventus Women, il dato sugli spettatori per l’esordio in Women’s Champions League: tutti i dettagli sulla sfida delle bianconere. Mentre in campo la battaglia è accesissima, dagli spalti dell’Allianz Stadium arriva un segnale forte e chiaro: il popolo bianconero crede nelle sue campionesse. Per la delicata sfida d’esordio in Champions League tra la Juventus Women e il Benfica, è stato comunicato il dato ufficiale sull’affluenza: sono 4.497 gli spettatori presenti. Una risposta importante da parte dei tifosi, che in un martedì sera lavorativo hanno scelto di gremire lo stadio per non far mancare il proprio sostegno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

