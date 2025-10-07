Juventus Women il club celebra così Salvai dopo la grandissima doppietta contro il Benfica | la regina della notte è stata premiata come MVP – FOTO
Juventus Women, il club celebra così Salvai dopo la grandissima doppietta: la FOTO pubblicata dal club bianconero. Una prestazione che entra di diritto nella storia, una doppietta che vale oro e un premio per incoronare la protagonista assoluta. Cecilia Salvai è stata nominata MVP della partita di Champions League tra Juventus Women e Benfica. Al termine del match, il club bianconero ha celebrato la sua eroina sui social, definendola la “regina della notte”. Un titolo meritatissimo per la leader difensiva, che in una notte magica si è trasformata in bomber implacabile. Il messaggio della Juve è un tributo alla sua serata indimenticabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
juventus - women
