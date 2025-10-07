Juventus Women Benfica: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la prima giornata di Serie A Women. (dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – Esordio in Women’s Champions League per la Juventus Women che dopo aver pareggiato col Sassuolo al debutto in campionato inizia la propria League Phase contro il Benfica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Benfica 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.45 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Benfica 0-0: risultato e tabellino. Juventus Women (3-5-2): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken, Bonansea, Godo, Wälti, Pinto, Carbonell; Vangsgaard, Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Benfica LIVE: ufficiali le formazioni del match, c’è Wälti dal 1?