Juventus Women Benfica: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la prima giornata di Serie A Women. (dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – Vittoria all’esordio in Women’s Champions League per una Juventus Women coraggiosa: 2-1 al Benfica, doppietta di Salvai. Juventus Women Benfica 2-1: sintesi e moviola. 2? Colpo di testa Møller – Completamente persa dalla difesa della Juve sugli sviluppi di un cross da sinistra. Il colpo di testa non potente è indirizzato sul secondo palo e viene ribattuto da PPM. Poi si salva Carbonell 3? Colpo di testa Girelli – Risponde la Juve col bel cross da sinistra di Wälti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Benfica 2-1: doppietta storica di Salvai