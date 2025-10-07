Juventus Women Benfica 1-1 LIVE | occasioni da una parte e dall’altra

Juventusnews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus Women Benfica: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la prima giornata di Serie A Women. (dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – Esordio in Women’s Champions League per la Juventus Women che dopo aver pareggiato col Sassuolo al debutto in campionato inizia la propria League Phase contro il Benfica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Benfica 1-1: sintesi e moviola. 2? Colpo di testa Møller – Completamente persa dalla difesa della Juve sugli sviluppi di un cross da sinistra. Il colpo di testa non potente è indirizzato sul secondo palo e viene ribattuto da PPM. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus women benfica 1 1 live occasioni da una parte e dall8217altra

© Juventusnews24.com - Juventus Women Benfica 1-1 LIVE: occasioni da una parte e dall’altra

In questa notizia si parla di: juventus - women

Juventus Women, inizia il ritiro: le convocate di mister Canzi tra gioventù ed esperienza

Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione

Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani

juventus women benfica 1Juventus-Women Benfica 0-1 - Lucia Alves porta in vantaggio le portoghesi - Cross in mezzo di Raysla, Lenzini si perde l’attaccante avversaria che da due passi batte a rete. Lo riporta tuttojuve.com

juventus women benfica 1Diretta Juventus Benfica femminile/ Streaming video tv: esordio europeo (Champions League, 7 ottobre 2025) - Diretta Juventus Benfica femminile/ Streaming video tv: prima giornata della fase campionato della competizione europea (Champions League, 7 ottobre 2025) ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Juventus Women Benfica 1