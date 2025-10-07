Juventus Women Benfica 1-1 LIVE | annullato un gol a Bonansea
Juventus Women Benfica: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la prima giornata di Serie A Women. (dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – Esordio in Women’s Champions League per la Juventus Women che dopo aver pareggiato col Sassuolo al debutto in campionato inizia la propria League Phase contro il Benfica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Benfica 1-1: sintesi e moviola. 2? Colpo di testa Møller – Completamente persa dalla difesa della Juve sugli sviluppi di un cross da sinistra. Il colpo di testa non potente è indirizzato sul secondo palo e viene ribattuto da PPM. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus-Women Benfica 0-1 - Lucia Alves porta in vantaggio le portoghesi - Cross in mezzo di Raysla, Lenzini si perde l’attaccante avversaria che da due passi batte a rete. Da tuttojuve.com
