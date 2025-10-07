Juventus ufficiali date e orari fino a gennaio | Allianz protagonista e sfide da brividi

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario di anticipi e posticipi fino alla 22ª giornata del campionato 202526, insieme agli orari degli ottavi di finale di Coppa Italia.Un programma fitto e affascinante per la Juventus, che vivrà un inverno di grande intensità tra sfide di cartello. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: juventus - ufficiali

Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani

Juventus Women, ufficiali date della ripartenza e amichevoli: tutte le info

Conceicao Juventus: ma quanto ha versato il club bianconero nelle casse del Porto? Svelate le cifre ufficiali tra parte fissa e bonus. La spesa totale per Chico!

Juventus, UFFICIALI date e orari dalla 13ª alla 22ª giornata di Serie A: il calendario con anticipi e posticipi dei bianconeri - facebook.com Vai su Facebook

#Juventus-#Milan, le formazioni ufficiali - X Vai su X

Juventus, ufficiali date e orari fino a gennaio: Allianz protagonista e sfide da brividi - La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alla 22ª giornata: ecco il calendario completo dei bianconeri tra campionato e Coppa Italia ... Secondo torinotoday.it

Juve Udinese Coppa Italia, la Lega Serie ha diramato data e orario ufficiali dell’ottavo di finale. Tutti i dettagli sulla sfida - Tutti i dettagli sulla sfida Inizia ufficialmente la caccia della Juve alla Coppa Italia Frecciaross ... Si legge su juventusnews24.com