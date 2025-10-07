Juventus | Tudor punta su David

Ilprimatonazionale.it | 7 ott 2025

Fiducia in David Igor Tudor punta su Jonathan David come centravanti della Juventus, nonostante gli scivoloni recenti contro Villarreal e Milan. Il canadese, fermo al gol del debutto contro il Parma, ha ricevuto parole di elogio dal tecnico croato: “Mi piacciono i suoi movimenti, sa farsi trovare dove deve stare”. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

