Juventus | Tudor punta su David
Fiducia in David Igor Tudor punta su Jonathan David come centravanti della Juventus, nonostante gli scivoloni recenti contro Villarreal e Milan. Il canadese, fermo al gol del debutto contro il Parma, ha ricevuto parole di elogio dal tecnico croato: “Mi piacciono i suoi movimenti, sa farsi trovare dove deve stare”. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - tudor
Juventus, domani al via il ritiro: Tudor attende alla Continassa i suoi giocatori
Cambiaso torna subito protagonista con la Juventus: scelta fatta da parte di Tudor dopo il rientro dalla squalifica contro il Borussia Dortmund. Novità importanti
Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”
Juventus, non è crisi ma per Tudor c’è un problema che altrove non hanno Leggi l’editoriale di Massimo Pavan ? - X Vai su X
La sosta arriva al momento giusto #juventus Tudor potrebbe pensare al cambio modulo. Se mettesse Cambiaso mezzala ... TuttoJuve.com - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, basta turnover in attacco: Jonathan David titolare - Juventus, basta turnover in attacco: Jonathan David titolare L’allenatore Tudor punta forte su David, lo riporta Gazzetta. Da tuttojuve.com
Juventus, Tudor ha fiducia in David - Al centro di numerose polemiche in casa Juventus, c’è sicuramente il rendimento del reparto offensivo. Riporta msn.com