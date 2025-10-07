Juventus Tudor non cambia idea | David sarà il 9 del futuro Vlahovic verso l’addio

Una serata grigia, una prestazione incolore proprio nella partita più attesa. Jonathan David, contro il Milan, non è riuscito a incidere come sperava. Pochi palloni toccati, poca profondità, nessuna scintilla. Eppure, in casa Juventus, nessuno sembra aver dubitato nemmeno per un momento del suo valore. Al contrario, la sfida dello Stadium sembra aver rafforzato la convinzione del tecnico Igor Tudor: l’attaccante canadese è e resterà il numero 9 del futuro bianconero. Tudor rompe il valzer degli attaccanti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore croato ha deciso di mettere fine alle rotazioni nel reparto offensivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

