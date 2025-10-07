Juventus Tudor e i dirigenti non si scoraggiano | David intoccabile davanti

. Il canadese ha deluso ma rappresenta un asset per il club Nonostante due prestazioni da dimenticare contro Villarreal e Milan, macchiate da errori sotto porta che hanno sorpreso e deluso i tifosi, le gerarchie nell’attacco della Juventus restano blindate. Jonathan David non si tocca. Il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus, Tudor e i dirigenti non si scoraggiano: David intoccabile davanti

In questa notizia si parla di: juventus - tudor

Juventus, domani al via il ritiro: Tudor attende alla Continassa i suoi giocatori

Cambiaso torna subito protagonista con la Juventus: scelta fatta da parte di Tudor dopo il rientro dalla squalifica contro il Borussia Dortmund. Novità importanti

Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”

Juventus, non è crisi ma per Tudor c’è un problema che altrove non hanno Leggi l’editoriale di Massimo Pavan ? - X Vai su X

#TUDOR SENZA DUBBI SULLA CORSA SCUDETTO Il tecnico della #Juventus, dopo il pareggio interno contro il #Milan, ha parlato così della lotta per il titolo Che ne pensate? Vai su Facebook

Esonero Tudor, la Juve sceglie il nuovo allenatore: non è Spalletti - Il tecnico croato, reduce da cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions alla guida della Juve, è in bilico: ecco il successore ... diregiovani.it scrive

Juve, Mecca si schiera con Tudor: 'L'allenatore è l'ultimo dei problemi' - Nelle scorse ore lo speaker radiofonico esperto di calciomercato Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale difende a spada tratta Igor Tudor, tecnico della Juventus finito ... Riporta it.blastingnews.com