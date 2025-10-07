Juventus Tether pronta a entrare nel CdA | Ardoino annuncia la mossa e punta a un ruolo nel board bianconero
Da socio di minoranza a possibile protagonista nella stanza dei bottoni. La Juventus si prepara a un autunno cruciale sul piano societario e a movimentare la scena, questa volta, non sono le voci di mercato ma le manovre di Tether, colosso della finanza digitale. Dopo aver superato la soglia del 10% delle azioni, l’azienda guidata da Paolo Ardoino si appresta a entrare direttamente nel cuore della governance bianconera. Ardoino rompe il silenzio: “Presenteremo una lista per il CdA”. L’annuncio è arrivato dallo stesso CEO di Tether, che su X (l’ex Twitter) ha risposto a un tifoso juventino lasciando pochi dubbi sulle intenzioni del gruppo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
