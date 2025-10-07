Juventus Tether prepara la sua lista per il CdA | assemblea il 7 novembre
L’annuncio che molti attendevano è arrivato: Tether conferma l’intenzione di presentare una propria lista di candidati per il CdA della Juventus, un passaggio che può ridisegnare gli equilibri tra azionisti e governance. Una mossa maturata nelle ultime ore e destinata a incidere sull’assemblea fissata per il 7 novembre 2025, con riflessi concreti sul futuro del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: juventus - tether
Tether, si studia un aumento di capitale da 20 miliardi: porterebbe la valutazione del secondo azionista della Juventus a 500 miliardi. Svelati tutti i dettagli
Juventus, adesso Tether si fa sotto nel CDA
Juventus, Tether entra nel CdA? La conferma: “Presenteremo candidati”
#Juventus, il secondo azionista #Tether pronto a presentare una lista di candidati per il CdA del club bianconero - X Vai su X
Ardoino pronto a entrare nel CdA Juve L'amministratore delegato di Tether, che possiede più del 10%, è pronto a contare di' più. Ecco il suo piano #Juventus #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Ardoino e Tether continuano la scalata al CdA: la conferma arriva sui social. La posizione di Elkann - Juventus, Ardoino e Tether continuano la scalata al club: la conferma arriva anche sui social. Si legge su sport.virgilio.it
CdA Juve (Reuters): Elkann prepara le nomine ma… L’azionista Tether presenterà la sua lista: tutto quello che può accadere il 7 novembre - CdA Juve (Reuters): ci sono importanti aggiornamenti sulle possibili nuove figure: ecco cosa filtra su Tether Si preannuncia un Consiglio d’Amministrazione infuocato in casa Juventus. Scrive juventusnews24.com