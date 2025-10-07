L’annuncio che molti attendevano è arrivato: Tether conferma l’intenzione di presentare una propria lista di candidati per il CdA della Juventus, un passaggio che può ridisegnare gli equilibri tra azionisti e governance. Una mossa maturata nelle ultime ore e destinata a incidere sull’assemblea fissata per il 7 novembre 2025, con riflessi concreti sul futuro del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Juventus, Tether prepara la sua lista per il CdA: assemblea il 7 novembre