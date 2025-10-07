Juventus Tether entra nel CdA? La conferma | Presenteremo candidati
(Adnkronos) – Tether entra nel CdA della Juventus? La società di criptovalute, che lo scorso anno ha investito nel club bianconero acquisendo oltre il 10% delle quote, diventando così secondo azionista, potrebbe avere un ruolo sempre più rilevante all'interno del club bianconero ed entrare presto nel consiglio d'amministrazione. L'indiscrezione era cominciata a circolare negli ultimi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: juventus - tether
Tether, si studia un aumento di capitale da 20 miliardi: porterebbe la valutazione del secondo azionista della Juventus a 500 miliardi. Svelati tutti i dettagli
Juventus, adesso Tether si fa sotto nel CDA
#Tether e #PaoloArdoino pronti a entrare nel CDA della #Juventus... - X Vai su X
Ardoino pronto a entrare nel CdA Juve L'amministratore delegato di Tether, che possiede più del 10%, è pronto a contare di' più. Ecco il suo piano #Juventus #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Tether entra nel CdA? La conferma: “Presenteremo candidati” - La società di criptovalute, che lo scorso anno ha investito nel club bianconero acquisendo oltre il 10% delle quote, diventando così secondo azionist ... Scrive cn24tv.it
Juventus, Ardoino e Tether continuano la scalata al CdA: la conferma arriva sui social. La posizione di Elkann - Juventus, Ardoino e Tether continuano la scalata al club: la conferma arriva anche sui social. Secondo sport.virgilio.it