Juventus Tether entra nel CdA? La conferma | Presenteremo candidati

Periodicodaily.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Tether entra nel CdA della Juventus? La società di criptovalute, che lo scorso anno ha investito nel club bianconero acquisendo oltre il 10% delle quote, diventando così secondo azionista, potrebbe avere un ruolo sempre più rilevante all'interno del club bianconero ed entrare presto nel consiglio d'amministrazione. L'indiscrezione era cominciata a circolare negli ultimi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: juventus - tether

Tether, si studia un aumento di capitale da 20 miliardi: porterebbe la valutazione del secondo azionista della Juventus a 500 miliardi. Svelati tutti i dettagli

Juventus, adesso Tether si fa sotto nel CDA

juventus tether entra cdaJuventus, Tether entra nel CdA? La conferma: “Presenteremo candidati” - La società di criptovalute, che lo scorso anno ha investito nel club bianconero acquisendo oltre il 10% delle quote, diventando così secondo azionist ... Scrive cn24tv.it

juventus tether entra cdaJuventus, Ardoino e Tether continuano la scalata al CdA: la conferma arriva sui social. La posizione di Elkann - Juventus, Ardoino e Tether continuano la scalata al club: la conferma arriva anche sui social. Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Tether Entra Cda