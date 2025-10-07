Juventus Tether entra nel CdA? La conferma | Presenteremo candidati
(Adnkronos) – Tether entra nel CdA della Juventus? La società di criptovalute, che lo scorso anno ha investito nel club bianconero acquisendo oltre il 10% delle quote, diventando così secondo azionista, potrebbe avere un ruolo sempre più rilevante all’interno del club bianconero ed entrare presto nel Consiglio d’Amministrazione. L’indiscrezione era cominciata a circolare negli ultimi giorni e una conferma diretta è arrivata oggi, martedì 7 ottobre, direttamente da Paolo Ardoino, Ceo di Tether. Chiamato in causa in un post pubblicato su X da Edoardo Mecca, che chiedeva se fosse vero che Tether avesse intenzione di entrare nel CdA bianconero, Ardoino ha risposto con un esplicito: “Presenteremo una lista di candidati per il CdA”, insieme all’emoticon di due occhi ben aperti. 🔗 Leggi su Seriea24.it
