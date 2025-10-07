Juventus quei fischi dello Stadium al termine del Milan
Il malcontento bianconero Sono piovuti fischi dagi spalti dello Stadium al termine del match contro il Milan. Il malcontento del tifo bianconero ha vare origini alla propria base. Le aspettative deluse dopo un inizio promettente sono un film a cui i tifosi bianconeri hanno assistito già con Motta. Il successo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - quei
Ultimissime Juve LIVE: problemi in vista per la Juventus! Kolo Muani è nel mirino di quei due club di Premier League
Mercato Juventus, Turci sponsorizza quei due acquisti: «Secondo me sono due giocatori interessanti, in particolare lui che può alzare il livello in Serie A». Poi si rivolge alla dirigenza: «La Juve deve comprare questi giocatori»
Materazzi tiene d’occhio la Juventus: «I bianconeri faranno una grande squadra». Poi annuncia quale sarà il futuro di quei due obiettivi bianconeri: le dichiarazioni
Brescia-Juventus 4-0, gli “undici Pelé” e un Rigamonti da sogno per il Santo Stefano 1965 Il racconto di quei giorni e di quella partita indimenticabile anche con le voci di Ottavio Bianchi ed Egidio Salvi ABBONATI E ASCOLTA: https://podcasters.spotify.com/ - facebook.com Vai su Facebook
In pratica nemmeno i tifosi della Juventus ce l'avevano con Allegri. Sono rimasti quei pochi che gli hanno dato del bollito per due anni e mezzo... https://panorama.it/video/video-attualita/juventus-milan-allegri-applausi-cori-tifosi-juventus… - X Vai su X
Juve, Chirico impietoso: 'Fischi dello Stadium giusti dopo la prestazione col Milan' - Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della gara fra Juventus e Milan, finita per 0 a 0. Da it.blastingnews.com
Beccati allo Stadium | Contratto in mano e una valigia di soldi. Prendono Yildiz dalla Juventus - Milan vengono sorpresi emissari per portare via Kenan Yildiz dalla Torino bianconera. Riporta interdipendenza.net