Il malcontento bianconero Sono piovuti fischi dagi spalti dello Stadium al termine del match contro il Milan. Il malcontento del tifo bianconero ha vare origini alla propria base. Le aspettative deluse dopo un inizio promettente sono un film a cui i tifosi bianconeri hanno assistito già con Motta. Il successo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, quei fischi dello Stadium al termine del Milan