Juventus Primavera undici bianconeri convocati in Nazionale | chi sono e il calendario completo con i rispettivi impegni I dettagli
Juventus Primavera, undici bianconeri sono stati convocati in Nazionale: ecco il calendario completo con i loro impegni. Il comunicato ufficiale. La sosta per le nazionali non svuota solo la Continassa della prima squadra, ma anche il centro sportivo di Vinovo. È un vero e proprio esodo di talenti quello che coinvolge la Juve Primavera di Paolo Montero, con ben undici giocatori che risponderanno alla chiamata delle rispettive selezioni giovanili. Un numero impressionante che rappresenta un grande motivo di orgoglio per il club e una certificazione di qualità per l’intero settore giovanile bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - primavera
Juventus, Padoin alla guida della primavera
Juventus Next Gen: primo allenamento della stagione per i bianconeri di Brambilla. Chi sale dalla Primavera, diversi nuovi acquisti, presente anche Claudio Chiellini – GALLERY
Juventus Women, subito Serie A per il talento Ferraresi: la centravanti della Primavera campione d’Italia giocherà in questa squadra. I dettagli sul trasferimento
Juventus Women Primavera inarrestabile ? 3-1 alla Roma e tre su tre in questo avvio - facebook.com Vai su Facebook
Prima trasferta europea amara per la #Juventus Primavera di Mister Padoin in #UYL. A #Villarreal i bianconeri cedono 1-0, decisiva nella ripresa la punizione di Portela che regala i tre punti agli spagnoli. - X Vai su X
Juventus Primavera-Lecce 3-3: i bianconeri si fanno raggiungere nel finale - Gli aggiornamenti in diretta sulla partita tra Juventus Primavera e Lecce, valida per la settima giornata di campionato. Secondo ilbianconero.com
Juve Primavera, convocati due bianconeri con l’Italia U19! Ecco di chi si tratta, si tratta di una prima volta - Juve Primavera, convocati due bianconeri con l’Italia U19: tutti i dettagli sui giocatori chiamati in Nazionale Un’altra grande soddisfazione per il settore giovanile bianconero, un’altra certificazio ... Da juventusnews24.com