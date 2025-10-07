Juventus prima di Comolli… I bianconeri avevano pensato a questo dirigente che adesso andrà in un top club europeo Svelato il retroscena

Juventus, prima di Comolli c’era un altro nome per la dirigenza dei bianconeri: ecco di chi si tratta, il retroscena. Un nome di caratura internazionale, un dirigente che era stato accostato anche alla Juventus e che ora ha trovato una nuova, prestigiosa panchina. Mateu Alemany è ufficialmente il nuovo “Director de Futbol” dell’ Atletico Madrid. Ma prima di firmare con i Colchoneros, come svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il suo futuro avrebbe potuto essere in Italia. L’ex dirigente di Valencia e Barcellona ha firmato un contratto di un anno e mezzo con il club madrileno, andando a ricoprire il vuoto lasciato da Andrea Berta (passato all’Arsenal). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, prima di Comolli… I bianconeri avevano pensato a questo dirigente che adesso andrà in un top club europeo. Svelato il retroscena

