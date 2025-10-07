Juventus-Milan 0-0 tutti i numeri della gara dello ‘Stadium’

Sul sito ufficiale del club rossonero si possono leggere alcune statistiche interessanti di Juventus-Milan 0-0 di domenica sera. Ecco tutti i numeri della gara.

juventus milan 0 0Juventus-Milan 0-0, highlights. Pulisic sbaglia un rigore, Tudor frena Allegri - Luka Modric non è il giocatore più anziano a giocare per la prima volta nella sfida tra Juventus e Milan in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (40 anni, 26 giorni): questo particolare primato ... Lo riporta sport.sky.it

juventus milan 0 0Juventus-Milan: video e highlights - 0 il big match della 6^ giornata, quinto pareggio di fila dei bianconeri e punto che porta la squadra dell'ex Allegri a - sport.sky.it scrive

