Juventus guarda un po’ chi si rivede | può affrontare Thiago Motta in Champions League

Lo scenario ha dell'incredibile, la Juventus potrebbe ritrovarsi a sfidare l'ex tecnico Thiago Motta in Champions League. Domenica sera all'Allianz Stadium si è consumato il ritorno di Max Allegri. Per la prima volta a esattamente 12 anni di distanza, il tecnico toscano è tornato nella sua vecchia casa. Omaggiato dai suoi ex tifosi che l'hanno applaudito al momento della lettura delle formazioni da parte dello speaker, è stata una serata speciale per l'allenatore toscano che ha chiuso un cerchio. Max non aveva potuto salutare il pubblico juventino poiché l'esonero nel 2024 è stato con effetto immediato e dunque il pubblico dell'Allianz Stadium era in debito di un caloroso saluto al suo ex timoniere.

