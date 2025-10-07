Juventus è quasi record di clean sheet contro il Milan! La statistica dopo l’ultimo pareggio dello Stadium è incredibile | ecco di cosa si tratta

Juventus, è quasi record di clean sheet contro il Milan: tutti i dettagli sulla statistica che riguarda i bianconeri. In una serata di rimpianti, segnata da un altro pareggio a reti bianche che allunga la striscia senza vittorie, per la Juventus arriva una piccola, ma significativa, consolazione statistica. Lo 0-0 casalingo contro il Milan ha infatti permesso ai bianconeri di tagliare un traguardo difensivo di grande prestigio. Per la quinta partita consecutiva tra campionato e coppe, la Juventus è riuscita a mantenere la porta inviolata contro i rossoneri. Un dato impressionante, che testimonia una solidità difensiva quasi totale quando l’avversario è il Diavolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, è quasi record di clean sheet contro il Milan! La statistica dopo l’ultimo pareggio dello Stadium è incredibile: ecco di cosa si tratta

Pronostico Juventus-Milan, il ritorno del grande ex: finisce (quasi) sempre così

Weah Marsiglia quasi al traguardo: c’è l’accordo tra il club francese e l’esterno, a un passo quello con la Juventus. Tutte le cifre

Juventus, Il Peso di Arthur: Un “Macigno” da Quasi 100 Milioni

Juve–Milan: un pareggio scritto, dopo il primo tempo sembrava quasi inevitabile che finisse così alla luce di una #Juventus propositiva nei primi 45’, capace di giocarsela alla pari con il #Milan. Nella ripresa però il ritmo si è abbassato da entrambe le parti: - facebook.com Vai su Facebook

Juve, Pedullà: 'Siamo quasi a fine giugno e i bianconeri sono ancora senza ds' - Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della Juventus, sottolineando come il club bianconero sia arrivato quasi al termine del mese di giugno senza avere in organico un ... it.blastingnews.com scrive

Juventus, il paradosso dello Stadium: media record di spettatori nell’anno più difficile - Nonostante una stagione caratterizzata da diversi alti e bassi, la Juventus può festeggiare un importante traguardo fuori dal campo: l’Allianz Stadium ha infatti registrato una media spettatori record ... Da it.blastingnews.com