Obiettivo: cominciare il cammino europeo in modo convincente. Oggi, martedì 7 ottobre, alle ore 18:45 si gioca Juvents-Benfica, sfida valida per la prima giornata della Champions League 2025-2026 di calcio femminile, da quest’anno in scena con il nuovo format già collaudato in campo maschile. Non sarà certamente una passeggiata per le bianconere, reduci dal pareggio nel primo incontro della Serie A con il Sassuolo, dove non sono andate oltre lo 0-0. Ma in questo caso, sarà molto importante sfruttare il fattore campo che, nella fattispecie, sarà quello principale. La Vecchia Signora accoglierà le lusitane infatti all’Allianz Stadium di Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Juventus-Benfica oggi, Champions League calcio femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

