Juvecaserta Under 17 Eccellenza | a Potenza seconda vittoria consecutiva
Tempo di lettura: 2 minuti Inizia nel migliore dei modi il campionato Under 17 Eccellenza per la formazione della Decò Juvecaserta, che conquista la seconda vittoria consecutiva. Dopo il successo nella gara di apertura contro la Sica Cestistica Benevento (81-64), i ragazzi di coach Amedeo Piantadosi, affiancato da Giovanni Pani, si sono imposti anche a Potenza, superando la BCC Basilicata con il punteggio di 80-67. La partita ha visto i giovani bianconeri partire in salita, subendo il veemente avvio dei padroni di casa (22-16 al 10’). Nel secondo periodo, però, la Juvecaserta ha stretto le maglie in difesa, concedendo agli avversari solo 10 punti e chiudendo il primo tempo in vantaggio 36-32. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
