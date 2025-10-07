Juvecaserta super Under 17 Eccellenza | a Potenza seconda vittoria consecutiva
Inizia nel migliore dei modi il campionato Under 17 Eccellenza per la formazione della Decò Juvecaserta, che conquista la seconda vittoria consecutiva. Dopo il successo nella gara di apertura contro la Sica Cestistica Benevento (81-64), i ragazzi di coach Amedeo Piantadosi, affiancato da Giovanni. 🔗 Leggi su Today.it
Basket B. Super D'Argenzio regala alla Juvecaserta la vittoria su Jesi - facebook.com Vai su Facebook
L'Under 17 della Decò Juvecaserta conquista la Coppa Campania - La squadra del 2009 della Decò Juvecaserta 2021 ha conquistato la Coppa Campania nella categoria under17 superando la Polisportiva Partenope Napoli con il punteggio di 67- Come scrive casertanews.it
Giovanili della Juvecaserta a vele spiegate: in cima alle classifiche under 17 e 19 - Continua immacolato il cammino delle formazioni della Decò Juvecaserta partecipanti ai campionati under19 ed under17 gold, entrambe capolista a punteggio pieno nelle rispettive competizioni. Segnala today.it