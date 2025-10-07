Juve Vlahovic resta in uscita | attenzione a gennaio Marsiglia su David

Sport.quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 7 ottobre 2025 – Quattro gol in otto partite, spesso da subentrato, ma un futuro probabilmente lontano da Torino. Dusan Vlahovic ha approcciato bene la stagione, meglio di Jonathan David, il grande acquisto estivo fermo a un solo gol fino a qui, ma il destino sembra inevitabile e ineluttabile. In scadenza di contratto, l’attaccante serbo lascerà quasi sicuramente la Juventus e si tratta di capire se avverrà a gennaio oppure in estate a parametro zero. Il mercato sta sondando il terreno, soprattutto da sponda Manchester United dove potrebbe esserci un intreccio con una vecchia conoscenza del calcio italiano come Joshua Zirkzee. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

juve vlahovic resta in uscita attenzione a gennaio marsiglia su david

© Sport.quotidiano.net - Juve, Vlahovic resta in uscita: attenzione a gennaio. Marsiglia su David

In questa notizia si parla di: juve - vlahovic

La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic

Juve: Incontro Decisivo per Sbloccare Vlahovic, Accordo Sulla Buonuscita

Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ha comunicato la sua volontà al club, novità per Sancho e Kolo Muani

juve vlahovic resta uscitaJuve, Vlahovic resta in uscita: attenzione a gennaio. Marsiglia su David - Nonostante il convincente avvio Dusan Vlahovic potrebbe uscire a gennaio. Si legge su sport.quotidiano.net

juve vlahovic resta uscitaJuventus, Tudor si gioca il futuro su David ma spuntano le prime voci di addio: il Bayern Monaco spinge per Vlahovic - Tudor sceglie gli uomini per determinare il proprio destino e tra questi c'è David. Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Vlahovic Resta Uscita