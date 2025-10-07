Juve Vlahovic resta in uscita | attenzione a gennaio Marsiglia su David

Torino, 7 ottobre 2025 – Quattro gol in otto partite, spesso da subentrato, ma un futuro probabilmente lontano da Torino. Dusan Vlahovic ha approcciato bene la stagione, meglio di Jonathan David, il grande acquisto estivo fermo a un solo gol fino a qui, ma il destino sembra inevitabile e ineluttabile. In scadenza di contratto, l’attaccante serbo lascerà quasi sicuramente la Juventus e si tratta di capire se avverrà a gennaio oppure in estate a parametro zero. Il mercato sta sondando il terreno, soprattutto da sponda Manchester United dove potrebbe esserci un intreccio con una vecchia conoscenza del calcio italiano come Joshua Zirkzee. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

