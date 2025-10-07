Juve Premier League International Cup svelato l’allenatore dei bianconeri nel match contro il West Bromwich Albion? Tutti i dettagli

Juve Premier League International Cup, chi sarà l’allenatore dei bianconeri? Tutti i dettagli per la seconda partita della competizione. L’avventura Oltremanica continua. La Juventus si prepara per il secondo appuntamento della Premier League International Cup, il prestigioso torneo riservato alle migliori selezioni Under 21 d’Europa. Dopo la vittoria all’esordio contro il Leicester, i giovani bianconeri affronteranno domani sera (ore 20:00) il West Bromwich Albion. A guidare la squadra, come appreso da , sarà ancora una volta Francesco Spanò. Il collaboratore tecnico della Juve Primavera, che ha già un passato come vice della Juventus Next Gen, è stato confermato alla guida del gruppo dopo l’ottima impressione destata nella prima uscita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

