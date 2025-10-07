Juve Milan il dietro le quinte del big match | da Pinsoglio che canta l’inno all’abbraccio tra Tudor e Locatelli Il VIDEO con tutti i retroscena

Juve Milan, il dietro le quinte del big match: il VIDEO con tutti i retroscena pubblicati dal club bianconero. Un viaggio emozionante nel cuore del big match, un racconto esclusivo che svela i retroscena della partita più attesa. La Juventus ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video che porta i tifosi dietro le quinte di Juve – Milan, dalla concentrazione pre-gara alle emozioni del campo, fino all’amarezza del risultato finale. Il filmato inizia con l’arrivo della squadra all’Allianz Stadium, con i volti dei giocatori tesi ma determinati. Prosegue poi con un momento di grande passione: Carlo Pinsoglio, il terzo portiere bianconero, ripreso mentre canta l’inno della Juve, un gesto di attaccamento alla maglia che ha commosso i tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan, il dietro le quinte del big match: da Pinsoglio che canta l’inno all’abbraccio tra Tudor e Locatelli. Il VIDEO con tutti i retroscena

