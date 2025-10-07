Juve che rimpianto Soulé | più di 80 milioni spesi e il fantasista era già in casa

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'argentino è stato sacrificato dai bianconeri nell'estate del 2024 sull'altare del bilancio e i suoi sostituti hanno reso meno di lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve che rimpianto soul233 pi249 di 80 milioni spesi e il fantasista era gi224 in casa

© Gazzetta.it - Juve, che rimpianto Soulé: più di 80 milioni spesi e il fantasista era già in casa

In questa notizia si parla di: juve - rimpianto

Juve, che rimpianto: l’ha buttato via e in 6 mesi ha segnato più di Vlahovic

Juve, che rimpianto! Aveva in mano Hjulmand e ora lo tratta a più del doppio...

Wesley si presenta come nuovo acquisto della Roma: «Due i fattori decisivi per il mio arrivo qui. Nessun altro ha fatto questo per me». Le parole del brasiliano sanno di rimpianto per la Juve?

Juventus, Oreggia: ‘Kean grande rimpianto, a Giuntoli fischieranno le orecchie’ - La cessione di Moise Kean alla Fiorentina continua a far discutere, soprattutto alla luce delle prestazioni offerte dall’attaccante negli ultimi mesi. Lo riporta it.blastingnews.com

Pedullà: 'Kean il grande rimpianto della Juve? Un falso storico' - Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale riprende chi sostiene ancora che la Juventus abbia commesso un errore madornale nel cedere ... Si legge su it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Rimpianto Soul233 Pi249