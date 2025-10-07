Juve che rimpianto Soulé | più di 80 milioni spesi e il fantasista era già in casa
L'argentino è stato sacrificato dai bianconeri nell'estate del 2024 sull'altare del bilancio e i suoi sostituti hanno reso meno di lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: juve - rimpianto
Juve, che rimpianto: l’ha buttato via e in 6 mesi ha segnato più di Vlahovic
Juve, che rimpianto! Aveva in mano Hjulmand e ora lo tratta a più del doppio...
Wesley si presenta come nuovo acquisto della Roma: «Due i fattori decisivi per il mio arrivo qui. Nessun altro ha fatto questo per me». Le parole del brasiliano sanno di rimpianto per la Juve?
#Rabiot: “Siamo delusi perché dovevamo vincere, sono arrabbiato. Sono due punti persi. Vincere in casa della Juve sarebbe stato importante. Torniamo a Milano con il rimpianto di non averlo fatto”. #Milan #JuventusMilan - X Vai su X
? Rabiot, emozione Juve e rabbia Milan: "Due punti persi, è un rimpianto" Vai su Facebook
Juventus, Oreggia: ‘Kean grande rimpianto, a Giuntoli fischieranno le orecchie’ - La cessione di Moise Kean alla Fiorentina continua a far discutere, soprattutto alla luce delle prestazioni offerte dall’attaccante negli ultimi mesi. Lo riporta it.blastingnews.com
Pedullà: 'Kean il grande rimpianto della Juve? Un falso storico' - Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale riprende chi sostiene ancora che la Juventus abbia commesso un errore madornale nel cedere ... Si legge su it.blastingnews.com