Juve Bremer pronto per il Como E Miretti intravede il rientro

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il brasiliano si allenerà fino a domani, poi beneficerà di quattro giorni liberi come il resto della squadra. Rientro previsto entro la fine del mese per il centrocampista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve bremer pronto per il como e miretti intravede il rientro

© Gazzetta.it - Juve, Bremer pronto per il Como. E Miretti intravede il rientro

In questa notizia si parla di: juve - bremer

Bremer in Premier League? Due top club stanno tentando il brasiliano, ma per la Juve è incedibile: tutti gli aggiornamenti

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, come stanno Thuram, Conceicao e Bremer in vista del Villarreal

Ultimissime Juve LIVE: gli aggiornamenti sulle condizioni di Thuram e Bremer, novità sul futuro di Tudor

juve bremer pronto comoJuve, Bremer pronto per il Como. E Miretti intravede il rientro - Il brasiliano si allenerà fino a domani, poi beneficerà di quattro giorni liberi come il resto della squadra. Secondo msn.com

juve bremer pronto comoInfortunio Bremer, dalle parole di Tudor alla risonanza passando per le partite contro Como e Real Madrid: tutto quello che c’è da sapere sulle condizioni di Gleison - Infortunio Bremer, dalle parole di Tudor alla risonanza: ecco come sta il difensore brasiliano in vista del rientro Una sosta che arriva al momento giusto, due settimane per recuperare il leader della ... juventusnews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Juve Bremer Pronto Como