JUJUTSU KAISEN | Esecuzione al cinema dall’8 dicembre

Cinefilos.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sony Pictures e Crunchyroll presentano JUJUTSU KAISEN: Esecuzione presenta per la prima volta sul grande schermo la più grande battaglia di JUJUTSU KAISEN fino ad oggi, “L’incidente di Shibuya”, e i primi due episodi inediti dell’attesissima stagione 3: “L’inizio del Gioco di Sterminio”. La trama di JUJUTSU KAISEN: Esecuzione. La serie anime JUJUTSU KAISEN: Esecuzione, prodotta da TOHO animation, realizzata dal leggendario studio MAPPA e basata sull’omonimo manga best-seller di Gege Akutami, pubblicato su Weekly Shonen Jump di Shueisha, è andata in onda per la prima volta nell’ottobre 2020. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: jujutsu - kaisen

JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death – The movie. Trailer e poster ufficiali!

Yuji affronta il cambiamento più straziante in jujutsu kaisen stagione 3

I principali villain di jujutsu kaisen classifica e analisi

JUJUTSU KAISEN Esecuzione: l’Incidente di Shibuya arriva al cinema, con un’anteprima esclusiva della Stagione 3 - Crunchyroll distribuirà JUJUTSU KAISEN: Esecuzione nei cinema italiani dall’8 dicembre 2025, in V. Secondo vgmag.it

Jujutsu Kaisen - Hidden Inventory / Premature Death, cosa sapere sul film - The Movie è il titolo dell'atteso film d’animazione basato sul celebre manga Jujutsu kaisen - Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Jujutsu Kaisen Esecuzione Cinema