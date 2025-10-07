JUJUTSU KAISEN | Esecuzione al cinema dall’8 dicembre
Sony Pictures e Crunchyroll presentano JUJUTSU KAISEN: Esecuzione presenta per la prima volta sul grande schermo la più grande battaglia di JUJUTSU KAISEN fino ad oggi, “L’incidente di Shibuya”, e i primi due episodi inediti dell’attesissima stagione 3: “L’inizio del Gioco di Sterminio”. La trama di JUJUTSU KAISEN: Esecuzione. La serie anime JUJUTSU KAISEN: Esecuzione, prodotta da TOHO animation, realizzata dal leggendario studio MAPPA e basata sull’omonimo manga best-seller di Gege Akutami, pubblicato su Weekly Shonen Jump di Shueisha, è andata in onda per la prima volta nell’ottobre 2020. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
