Jujutsu kaisen | arriva il film al cinema dall’8 dicembre e la terza stagione si avvicina

anticipazioni e dettagli sul nuovo film di jujutsu kaisen in vista della terza stagione. Il mondo di Jujutsu Kaisen si prepara ad un nuovo importante appuntamento cinematografico, che anticipa l’attesa uscita della terza stagione prevista per gennaio 2026. Questo evento rappresenta un’occasione unica per i fan di approfondire alcuni aspetti fondamentali della trama, grazie alla presentazione di un film compilation che ripercorre le vicende più significative dell’arco narrativo dell’ Incidente di Shibuya. uscita e distribuzione del film compilation. “Jujutsu Kaisen: Esecuzione” sarà distribuito nei cinema internazionali a partire dall’ 8 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

