Calato il sipario sulla seconda giornata dei Mondiali Junior di judo a Lima. Sui tatami peruviani si sono disputati gli incontri validi per le seguenti categorie di peso: -63 e -70 kg femminili; -73 e -81 kg maschili. In casa Italia sono stati sette gli atleti a essere protagonisti: Savita Russo (-63 kg), Serena Ondei (-70 kg), Sara Virgilio (-70 kg) tra le donne e Lucio Tavoletta (-73 kg), Federico Bosis (-73 kg), Simone Covi (-81 kg), Saba Aleksanovi (-81 kg) tra gli uomini. È stata Russo a conquistare la prima medaglia di questa spedizione in terra sudamericana. La judoka nostrana ha conquistato il bronzo, dando seguito ai buoni risultati ottenuti a livello giovanile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, Savita Russo conquista il bronzo nei -63 kg ai Mondiali Junior di Lima