Ju Jitsu ai Campionati europei brllano le stelle della Invictus Perugia
L'Invictus Perugia Ju Jitsu Academy brilla in Europa. Ai Campionati europei, disputati dal 2 al 5 ottobre nella prestigiosa Topsporthall di Beveren, nei pressi di Anversa, la squadra umbra ha portato a casa due risultati eccezionali: il trionfo di Andrea Calzoni e il podio di Gaia Sandri.
CAMPIONATI EUROPEI JU JITSU JJIF 2025 Conclusi i campionati europei di Beveren (Belgio). I nostri portabandiera hanno combattuto con onore contro atleti di altissimo livello rappresentando il Team Italia Ju Jitsu Fijlkam, e portando a casa tantissim
Successo per gli atleti di casa nostra nell'evento continentale di Ju Jitsu svoltosi in Belgio. Da Lagosanto agli Europei: Maccapani e Paganini d'argento - Dal tatami del dojo Shinsen di Lagosanto ai Campionati Europei in Belgio: la storia di Francesca Maccapani e Lorenzo Paganini