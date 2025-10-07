Ju Jitsu ai Campionati europei brllano le stelle della Invictus Perugia

L’Invictus Perugia Ju Jitsu Academy brilla in Europa. Ai Campionati europei, disputati dal 2 al 5 ottobre nella prestigiosa Topsporthall di Beveren, nei pressi di Anversa, la squadra umbra ha portato a casa due risultati eccezionali: il trionfo di Andrea Calzoni e il podio di Gaia Sandri.Le. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

