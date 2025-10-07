Il terzino spagnolo Jordi Alba, che in questa stagione milita con l’ Inter Miami in MLS, ha ufficializzato che concluderà la propria carriera professionistica al termine dell’attuale campionato. Un capitolo che si chiude con dignità. Alba ha scelto di annunciare il pensionamento con un video commovente, in cui spiega di aver preso la decisione con “convizione, pace e felicità”. Dopo anni sotto i riflettori del calcio mondiale, l’ex Barcellona chiuderà il cerchio giocando gli ultimi match americani della sua carriera. Dalla Catalogna alle sfide oltreoceano. Nato nel 1989, Alba ha acquisito fama e stima durante l’era d’oro del Barcellona, contribuendo a numerosi trofei nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Jordi Alba annuncia il ritiro: addio al calcio dopo una carriera leggendaria