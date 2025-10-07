jonella ligresti fa causa a nagel e mediobanca

Certe storie di finanza italiana sembrano non finire mai. A dodici anni dalla tormentata fusione tra Fonsai e Unipol, il nome Ligresti torna a bussare alle porte di Piazzetta Cuccia. Stavolta non con una trattativa, ma con una causa civile. Jonella Ligresti, figlia dell’ingegner Salvatore, ha citato in giudizio Alberto Nagel e Mediobanca, chiedendo un risarcimento di oltre 20 milioni di euro. È la prima volta che un membro della famiglia Ligresti si rivolge ai giudici per ottenere un ristoro legato al caso che segnò la fine dell’impero assicurativo costruito dal padre. Al centro del contenzioso c’è il “papello” del 17 maggio 2012, documento manoscritto che riportava le condizioni per l’uscita dei Ligresti da Fonsai nell’ambito della fusione con Unipol. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

