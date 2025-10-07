Jonella Ligresti fa causa a Nagel | 20 milioni per il papello del 2012

Lidentita.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritorna in primo piano il documento che dettava le condizioni per l'uscita di scena nella fusione tra Fondiaria-Sai e Unipol L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

jonella ligresti fa causa a nagel 20 milioni per il papello del 2012

© Lidentita.it - Jonella Ligresti fa causa a Nagel: 20 milioni per il papello del 2012

In questa notizia si parla di: jonella - ligresti

Mediobanca, Jonella Ligresti fa causa a Nagel per 20 milioni

Mediobanca, Jonella Ligresti fa causa ad Alberto Nagel e chiede oltre 20 milioni di euro

Jonella Ligresti fa causa a Nagel e Mediobanca

jonella ligresti fa causaMediobanca, Jonella Ligresti fa causa al ceo Alberto Nagel. Chiede 20 milioni per il papello del 2012 - Al centro della contesa ci sarebbe il documento redatto dalla famiglia Ligresti con oggetto le richieste rivolte a Mediobanca nell’ambito della ristrutturazione di Premafin e della controllata Fonsai ... Lo riporta milanofinanza.it

jonella ligresti fa causaFonsai, Jonella Ligresti fa causa a Nagel - Chiesto un risarcimento di 20 milioni al manager e a Mediobanca. Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Jonella Ligresti Fa Causa