John Ternus l’uomo dell’hardware pronto a succedere a Cook | Apple mette l’industria al centro
Non sarà immediato ma il percorso per la successione alla guida di Apple appare tracciata e il vicepresidente John Ternus, classe 1975, sembra essere in pole per succedere nel ruolo di Chief executive officer a Tim Cook, che il 1° novembre compirà 65 anni, alla guida del colosso di Cupertino. Cook ha preso le redini di Apple ad agosto 2011, poco prima della morte del fondatore Steve Jobs che gli passò il testimone dimettendosi da amministratore delegato. Chi è Ternus, in pole per il dopo-Cook. La candidatura di Ternus è decollata negli ultimi giorni come ipotesi oltre il caso di studio, sebbene da tempo il suo nome circolasse come tra i più caldi. 🔗 Leggi su It.insideover.com
