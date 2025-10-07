John Clarke Michel H Devoret e John M Martinis chi sono i vincitori del Nobel per la Fisica 2025

Assegnato il premio Nobel per la Fisica 2025. Il riconoscimento è andato, come già avvenuto ieri per la Medicina, a tre scienziati: si tratta del britannico John Clarke, del francese Michel H. Devoret e dello statunitense John M. Martinis, che hanno vinto per i loro studi sulla meccanica quantistica. Con alcuni esperimenti su un circuito elettrico hanno dimostrato «l’effetto tunnel quantistico, ovvero la capacità di una particella di oltrepassare una barriera, e i livelli di energia quantizzati in un sistema abbastanza grande da poter essere tenuto in mano». La ricerca, che affonda le sue radici negli Anni 80, ha aperto la strada alla nascita di nuove tecnologie quali i computer e i sensori quantistici. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis, chi sono i vincitori del Nobel per la Fisica 2025

In questa notizia si parla di: john - clarke

Nobel per la fisica a John Clarke, Michel Devoret e John Martinis per la meccanica quantistica

Premio Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis

Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michele H. Devoret e John M. Martinis

Il premio Nobel per la fisica è stato assegnato a John Clarke, fisico britannico dell'Università della California a Berkeley, Michel Devoret, fisico francese dell'Università di Yale, e John Martinis, dell'Università della California a Santa Barbara. - X Vai su X

John Coffey Michael Clarke Duncan - facebook.com Vai su Facebook

John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis vincono il Nobel per la fisica 2025 - E la Reale Accademia Svedese delle Scienze ha deciso di premiare John Clarke, Michel H. Da editorialedomani.it

Nobel per la Fisica, chi sono i tre vincitori John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis: gli esperimenti sulle proprietà della meccanica quantistica - L'Assemblea Nobel del Karolinska Institutet ha assegnato il Premio Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Lo riporta ilmattino.it