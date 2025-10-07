Joe Bastianich unplugged | A teatro senza protezioni Qui c’è il vero me stesso

Ilgiorno.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’imprenditore. E l’artista. In mezzo: stagioni intere di ristoranti, progetti, trasmissioni tv. Profilo inquieto di Joe Bastianich, newyokese doc ma cresciuto in una famiglia di origine istriana. È stato il più luciferino dei giudici di Masterchef. In realtà sembra buono come il pane, con lo sguardo del musicista prestato al mondo degli affari. Insomma: un’esistenza da raccontare. Come ha deciso di fare a teatro con “Money. Il bilancio di una vita“, produzione Show Bees, il 12 novembre al Carcano. Niente Arcimboldi per ora. Ma subito in tournée. Con Massimo Navone alla regia, testo di Tobia Rossi, Roberto Dibitonto dirige gli inserti musicali di questo lavoro che inizia nel retro di un ristorante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

joe bastianich unplugged a teatro senza protezioni qui c8217232 il vero me stesso

© Ilgiorno.it - Joe Bastianich unplugged: "A teatro senza protezioni. Qui c’è il vero me stesso"

In questa notizia si parla di: bastianich - unplugged

joe bastianich unplugged teatroJoe Bastianich a teatro con 'Money - Il bilancio di una vita' - Joe Bastianich debutta a teatro, il 24 ottobre al Politeama Rossetti di Trieste, come protagonista di "Money, il bilancio di una vita", scritto con Tobia Rossi e Massimo Navone, che ne firma anche la ... Da msn.com

Joe Bastianich? Non solo Foodish, ecco 'Money, il bilancio di una vita'. 'Nel retro di un ristorante, dopo l’orario di chiusura' - Tour, date, teatri - Joe Bastianich tra tv (con Foodish su TV8) e un viaggio teatrale esplosivo per raccontare il rapporto tra l’uomo e il denaro. Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Joe Bastianich Unplugged Teatro