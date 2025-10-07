L’imprenditore. E l’artista. In mezzo: stagioni intere di ristoranti, progetti, trasmissioni tv. Profilo inquieto di Joe Bastianich, newyokese doc ma cresciuto in una famiglia di origine istriana. È stato il più luciferino dei giudici di Masterchef. In realtà sembra buono come il pane, con lo sguardo del musicista prestato al mondo degli affari. Insomma: un’esistenza da raccontare. Come ha deciso di fare a teatro con “Money. Il bilancio di una vita“, produzione Show Bees, il 12 novembre al Carcano. Niente Arcimboldi per ora. Ma subito in tournée. Con Massimo Navone alla regia, testo di Tobia Rossi, Roberto Dibitonto dirige gli inserti musicali di questo lavoro che inizia nel retro di un ristorante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Joe Bastianich unplugged: "A teatro senza protezioni. Qui c'è il vero me stesso"