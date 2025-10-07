Jeremy Allen White | Springsteen mi ha insegnato che non si smette mai di cercare chi siamo Portiamo sempre con noi l’infanzia le mie figlie me lo ricordano ogni giorno

Dopo la serie tv The Bear, per l'attore arriva il ruolo più sfidante: Bruce Springsteen nel suo periodo tormentato. Tra l’attore e il Boss è nato un legame speciale: entrambi hanno conosciuto la fragilità e hanno trovato la strada per rimettere al centro la propria vita: «Trump e l’America di oggi? Gli artisti devono dire ciò che pensano sia giusto e vero». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jeremy Allen White: «Springsteen mi ha insegnato che non si smette mai di cercare chi siamo. Portiamo sempre con noi l’infanzia, le mie figlie me lo ricordano ogni giorno»

