Jennifer Lopez e Ben Affleck | ora che sono ex stanno bene insieme sul red carpet e no

Si saranno anche lasciati, ma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck i rapporti sembrano ancora più che civili, nonostante qualche frecciatina a mezzo stampa. Lo dimostra la decisione dell’ex coppia più famosa di Hollywood di partecipare insieme alla première newyorkese del musical Kiss of the Spider Woman, film che per loro ha d’altronde segnato uno spartiacque. Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme sul red carpet. J.Lo, 56 anni, è infatti la protagonista della pellicola, ma a rendere il progetto realtà – come lei stessa ha ammesso – è stato Affleck, che con la sua casa di produzione Artist Equity, fondata con l’amico di sempre Matt Damon, lo ha fatto arrivare sul grande schermo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Jennifer Lopez e Ben Affleck: ora che sono ex stanno bene insieme (sul red carpet e no)

