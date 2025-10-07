Jennifer Lopez e Ben Affleck | ora che sono ex stanno bene insieme sul red carpet e no

Amica.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si saranno anche lasciati, ma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck i rapporti sembrano ancora più che civili, nonostante qualche frecciatina a mezzo stampa. Lo dimostra la decisione dell’ex coppia più famosa di Hollywood di partecipare insieme alla première newyorkese del musical  Kiss of the Spider Woman, film che per loro ha d’altronde segnato uno spartiacque. Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme sul red carpet. J.Lo, 56 anni, è infatti la protagonista della pellicola, ma a rendere il progetto realtà – come lei stessa ha ammesso – è stato Affleck, che con la sua casa di produzione Artist Equity, fondata con l’amico di sempre Matt Damon, lo ha fatto arrivare sul grande schermo. 🔗 Leggi su Amica.it

jennifer lopez e ben affleck ora che sono ex stanno bene insieme sul red carpet e no

© Amica.it - Jennifer Lopez e Ben Affleck: ora che sono ex stanno bene insieme (sul red carpet e no)

In questa notizia si parla di: jennifer - lopez

Bagno di folla a Viareggio per Jennifer Lopez: sorrisi e autografi alla partenza

Jennifer Lopez si vendica di Ben Affleck: ecco cosa dice, e canta, dell’ex marito

Jennifer Lopez infiamma Madrid con “Wreckage of You”, un inno all’amor proprio e alla forza dopo la fine della storia con Ben Affleck

jennifer lopez ben affleckJennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme? L'apparizione (a sorpresa) alla premiere dell'ultimo film tra sguardi e sorrisi - E' proprio il caso di Jennifer Lopez e Ben Affleck: la coppia che si è separata a gennaio dopo 2 anni di matrimonio è riapparsa ... ilmessaggero.it scrive

jennifer lopez ben affleckPerché Jennifer Lopez e Ben Affleck erano insieme sul red carpet dopo la richiesta di divorzio - Si tratta della prima apparizione dei Bennifer dopo l’annuncio di divorzio lo scorso febbraio. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Jennifer Lopez Ben Affleck