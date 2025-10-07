Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme sul red carpet per la prima volta dopo il divorzio

A Hollywood tutto è possibile, anche l’impossibile. Come ritrovare una coppia che ha fatto sognare il mondo intero con le nozze celebrate vent’anni dopo la prima volta che si erano amati, per poi scontrarsi con la dura realtà: divergenze e caratteri inconciliabili. Facile intuire di chi stiamo parlando, ovvero di Jennifer Lopez e Ben Affleck, che sono tornati “insieme” per la prima volta sul red carpet dopo l’ufficializzazione del divorzio. Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme dopo il divorzio. Nei mesi scorsi, Ben Affleck è stato al centro di indiscrezioni ricorrenti, come l’avvicinamento all’ex moglie, Jennifer Garner. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme sul red carpet per la prima volta dopo il divorzio

In questa notizia si parla di: jennifer - lopez

