Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme su un red carpet ed è subito effetto nostalgia

L'ex coppia ha sfilato insieme alla première di Kiss of the Spider Woman, che sta per arrivare nelle sale statunitensi. Solo pochi giorni fa l'attrice aveva raccontato le difficoltà incontrate durante le riprese, quando sul set era felice ma a casa non riusciva a conciliare tutto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme su un red carpet, ed è subito effetto nostalgia

