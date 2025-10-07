Jean Paul Gaultier Spring Summer 2026 | l’era Junior di Duran Lantink

Ero lì, nelle viscere del Musée du Quai Branly, dove l’aria profumava di champagne e aspettativa. Il seminterrato del museo, intimo e carico di tensione, si è trasformato nel palcoscenico perfetto per quello che Duran Lantink ha definito il suo debutto per Jean Paul Gaultier, una collezione che porta il nome evocativo di “JUNIOR”. Prima ancora che le luci si abbassassero, ho potuto percepire l’energia pulsante di qualcosa che stava per accadere: una resurrezione e una ribellione, come ama definirla lo stesso Lantink. La scelta del nome non è casuale. Junior Gaultier fu la linea iconica che catturò l’immaginazione tra il 1988 e il 1994, un’epoca in cui la moda flirtava pericolosamente con la vita notturna, quando i confini tra passerella e dancefloor si dissolvevano in una nuvola di edonismo e libertà creativa. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

