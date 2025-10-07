JazzMi 2025 due settimane di musica jazz in tutta Milano
Dal 23 ottobre al 9 novembre a Milano arriva JazzMi, rassegna musicale che porta centinaia di concerti in tutta la città.La decima edizione di JazzMi riporta Milano al centro del jazz con concerti nei teatri, nei club e negli spazi alternativi della città, confermandosi punto di riferimento per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: jazzmi - settimane
Scopri gli eventi di queste settimane - facebook.com Vai su Facebook
JAZZMI 2025: il calendario completo della decima edizione - Dal 23 ottobre al 9 novembre JAZZMI celebra il suo decimo compleanno con il meglio della scena contemporanea e un calendario di concerti ed eventi mai così ricco e articolato. Riporta newsic.it
CULTURA. PRESENTATA IN TRIENNALE LA DECIMA EDIZIONE DI JAZZMI: OLTRE 200 I CONCERTI - com) Milano, 7 ottobre 2025 – Presentata allo Spazio Voce della Triennale la decima edizione di JAZZMI, il festival dedicato alla musica jazz con il meglio della scena contemporanea e ... Secondo mi-lorenteggio.com