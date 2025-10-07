Javier e l’odissea per aprire la lavanderia | Tutto pronto ma da 1 anno aspetto la corrente

Bergamo. L’insegna è pronta da settimane. Basta premere un tasto per accendere i led e illuminarla. Incollati più di 10 mesi fa, i cartelli sulle vetrine recitano “Ci siamo quasi.” e segnalano l’imminente arrivo di una nuova attività. “Sembra una presa in giro”, l’amaro commento di Javier Delgado, 31enne cubano che da quasi un anno si trova una situazione al limite del paradossale. Nel novembre 2024 il giovane imprenditore ha iniziato a predisporre in via Moroni l’apertura di LavaCity, una lavanderia self-service. Le lavatrici sono state installate, i locali sono a norma. Tutto è pronto ormai da diversi mesi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

