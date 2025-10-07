Jaquez incantato dal nerazzurro | Akanji è un difensore davvero bravo posso imparare da lui solo guardandolo

Inter News 24 Jaquez, difensore elvetico, ha manifestato tutta la propria ammirazione per Akanji dell’Inter: le parole melliflue del giocatore sul nerazzurro. Il difensore svizzero Jaquez ha elogiato Manuel Akanji, suo compagno di squadra nella Svizzera, riconoscendo il grande talento e le qualità difensive del giocatore dell’ Inter. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Jaquez ha espresso il suo rispetto per Akanji, definendolo un “difensore davvero bravo “, aggiungendo che il centrale dei nerazzurri rappresenta un esempio da seguire per lui. Jaquez ha continuato: «Posso imparare da lui solo guardandolo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Jaquez incantato dal nerazzurro: «Akanji è un difensore davvero bravo, posso imparare da lui solo guardandolo»

