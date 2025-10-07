Jannik Sinner e Laila Hasanovic voci da Montecarlo | al suo ritorno

Brutte immagini, quelle arrivate da Shanghai. Jannik Sinner piegato in due, la racchetta come bastone, i crampi, il dolore, poi il ritiro. Corpo e mente che ancora una volta gli presentano il conto. E ora la caccia al numero 1, l'obiettivo di riprendersi lo scettro del tennis mondiale, si fa più lontano. Ma c'è tempo. Tutto il tempo del mondo e di una carriera, incredibilmente, ancora ai suoi esordi. Già, il ragazzo di San Candido guarda al futuro e ovviamente lo fa con ottimismo. Ora bisogno smaltire lo spavento per quanto accaduto in campo con Griekspoor, settimo ritiro in carriera per il numero 2 al mondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

