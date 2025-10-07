Jannik Sinner e Laila Hasanovic voci da Montecarlo | al suo ritorno

Liberoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutte immagini, quelle arrivate da Shanghai. Jannik Sinner piegato in due, la racchetta come bastone, i crampi, il dolore, poi il ritiro. Corpo e mente che ancora una volta gli presentano il conto. E ora la caccia al numero 1, l'obiettivo di riprendersi lo scettro del tennis mondiale, si fa più lontano. Ma c'è tempo. Tutto il tempo del mondo e di una carriera, incredibilmente, ancora ai suoi esordi. Già, il ragazzo di San Candido guarda al futuro e ovviamente lo fa con ottimismo. Ora bisogno smaltire lo spavento per quanto accaduto in campo con Griekspoor, settimo ritiro in carriera per il numero 2 al mondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

jannik sinner e laila hasanovic voci da montecarlo al suo ritorno

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner e Laila Hasanovic, voci da Montecarlo: al suo ritorno...

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open

Jannik Sinner, la spilletta del privilegio: perché cambia tutto

Jannik Sinner, clamorosa confessione di Cahill: "Ho parlato con Djokovic"

jannik sinner laila hasanovicJannik Sinner torna a Montecarlo dopo lo choc di Shanghai: l'incontro con la fidanzata Laila Hasanovic per dimenticare la delusione - L'immagine di Jannik Sinner piegato dal dolore sul campo a Shanghai ha impressionato i tifosi e anche gli addetti ai lavori. Come scrive msn.com

Sinner, altra beffa dopo il ritiro choc a Shanghai: Jannik si ferma, ma Laila Hasonovich non c’è - Brutta settimana per Jannik Sinner, fuori dal torneo per un infortunio, si troverà a dover anche trascorrere il recupero da solo, lontano dalla fidanzata. Lo riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Laila Hasanovic